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تعرف على معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 04:53 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستقبل النادي الأهلي المصري بطل الكونغو فريق فيتا كلوب في التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجوله الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولي والتي تضم بطل تنزانيا فريق سيمبا وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.

واستهل النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يتلقى الهزيمة على يد سيمبا التنزاني بهدف دون رد .

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتصدر المجموعة فريق سيمبا التنزاني بعد حصوله على العلامة الكاملة في اللقائين السابقين فيما يحل فيتا كلوب في المركز الثاني
ويتذيل المريخ السوداني ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناةbeIN sports HD4 حيث يقوم بالتعليق على المباراة المعلق علي محمد علي.

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