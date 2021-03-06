موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

يترقب عشاق الدوري الإسباني مباراة أتلتيكو مدريد و ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية والمقرر إقامته على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.





ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحتل الملكي المركز الثاني مع برشلونة برصيد 53 نقطة لكل منهما أي أن الفوز في ديربي مدريد سيزيل الفارق مع المتصدر لنقطتين فقط ويُشعل الليجا الإسبانية.





* من المتوقع أن يعتمد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الآتي:





حراسة المرمى : تيبو كورتوا





خط الدفاع : فيرلاند ميندي وناتشو ورافاييل فاران و لوكاس فاسكيز





خط الوسط : لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس





خط الهجوم : فينيسيوس جونيور وإيسكو وماركو أسينسيو





*ومن المتوقع أن يعتمد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على التشكيل الآتي:





حراسة المرمى : يان أوبلاك





خط الدفاع : هيرموسو وفيليبي وستيفان سافيتش





خط الوسط : يانيك كاراسكو وكوكي وماركوس يورينتي وساؤول وكيفن تريبيير





خط الهجوم : آنخيل كوريا ولويس سواريز





من المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد مساء الأحد الموافق 7 مارس 2021على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية والسابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.