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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة بطل تونس فريق الترجي مساء السبت في تمام السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب رادس في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى نادي الزمالك للخروج بالعلامة الكامله في اللقاء لتصحيح مساره في البطولة بعد ما حصل على نقطتين فقط في أول مباراتين بعد تعادله مع مولودية الجزائر وفريق تونجيت السنغالي بينما يحاول أبناء المدرب معين شعباني اقتناص الثلاث نقاط للحفاظ على صدراة المجموعة.

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة والتي تضم الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر وفريق تونجيت السنغالي.

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