قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

تترقب جماهير نادي الزمالك مواجهة الفريق المرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت، على ملعب رادس، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.





ويتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويليه مولودية الجزائر برصيد نقطتين، متفوقا بفارق الأهداف على الزمالك صاحب المركز الثالث بنفس عدد الرصيد، فيما يتذيل تونجيت الترتيب برصيد نقطة واحدة.





وتنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي عبر قناة bein sport 1، المشفرة إلى جانب قناة مكسبي، المفتوحة.





وتذيع قناة مكسبي اللقاء عبر قمر نايل سات: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح 4/3.



