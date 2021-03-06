موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ليفربول الإنجليزي فولهام على ملعبه الأنفيلد في مباراة هامة للريدز وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.





وتلقى ليفربول ضربة قوية بخسارته في خمس مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة آخرها كانت على يد تشيلسي في الجولة الماضية بهدف نظيف مما جعل ليفربول فعليًا خارج سباق لقب الدوري بل وابتعدوا بشكل كبير عن المربع الذهبي.





يحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بينما جاء فولهام المكافح الذي جدد آماله في الاستمرار في الدوري الإنجليزي في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.





* من المتوقع أن يعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : أندي روبرتسون وأوتشان كاباك وبن ديفيز وألكسندر أرنولد

خط الوسط : جورجينيو فاينالدوم وفابينيو وتياجو ألكنتارا

خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح





التشكيل المتوقع لفولهام

* من المتوقع أن يعتمد سكوت باركر المدير الفني لليفربول على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى : ألفونسو أريولا

خط الدفاع : أنتوني روبينسون وتوسين أدارابيويو ويواخيم أندرسن وتيميتايو أينا

خط الوسط : لوفتس تشيك وهاريسون ريد وماريو ليمينا وإيفان كافاليرو

خط الهجوم : أديمولا لوكمان وجوش ماجا





* من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وفولهام يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 على ملعب أنفيلد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة عصرًا بتوقيت السعودية والسادسة مساء بتوقيت الإمارات.



