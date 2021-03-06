Advertisements

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 06/مارس/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يستضيف ليفربول الإنجليزي فولهام على ملعبه الأنفيلد في مباراة هامة للريدز وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بخسارته في خمس مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة آخرها كانت على يد تشيلسي في الجولة الماضية بهدف نظيف مما جعل ليفربول فعليًا خارج سباق لقب الدوري بل وابتعدوا بشكل كبير عن المربع الذهبي.

يحتل ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بينما جاء فولهام المكافح الذي جدد آماله في الاستمرار في الدوري الإنجليزي في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

* من المتوقع أن يعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الآتي:
حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع : أندي روبرتسون وأوتشان كاباك وبن ديفيز وألكسندر أرنولد
خط الوسط : جورجينيو فاينالدوم وفابينيو وتياجو ألكنتارا
خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

التشكيل المتوقع لفولهام
* من المتوقع أن يعتمد سكوت باركر المدير الفني لليفربول على التشكيل الآتي:
حراسة المرمى : ألفونسو أريولا
خط الدفاع : أنتوني روبينسون وتوسين أدارابيويو ويواخيم أندرسن وتيميتايو أينا
خط الوسط : لوفتس تشيك وهاريسون ريد وماريو ليمينا وإيفان كافاليرو
خط الهجوم : أديمولا لوكمان وجوش ماجا

* من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وفولهام يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 على ملعب أنفيلد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة عصرًا بتوقيت السعودية والسادسة مساء بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 9 ساعات

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات