باتشيكو يحسم مصير حراسة مرمى الزمالك أمام الترجي

حسم البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قراره باستمرار محمود جنش حارس مرمى الفارس الأبيض في التشكيل الأساسي أثناء مواجهة الترجي التونسي.





و تدخل باتشيكو لاحتواء أزمة غضب محمد أبو جبل بعد عودته لدكة البدلاء ولكن المدير الفني البرتغالي حسم قراره باستمرار جنش في مباراة الترجي من أجل الحصول على الفرصة كاملة.





ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب رادس معل الترجي التونسي بعد التعثر في أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.





يذكر أن الزمالك تعادل أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز بدون أهداف قبل السفر إلى تونس.



