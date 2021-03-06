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تزامنا مع زيارة مرتقبة للسودان.. هاشتاج "السيسي في بلده التاني" يجتاح تويتر

السبت 06/مارس/2021 - 04:41 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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اجتاح هاشتاج بعنوان "السيسي في بلده التاني"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى السودان.

ووصف رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هذه الزيارة بأنها "تاريخية"، وقال أحدهم: "نجاح مصر والسودان وإنشاء علاقات قوية في الفترة الحالية اصبح يشكل تهديد قوي لأعداء البلدين وزيارة الرئيس السيسي توضح أبعاد التفاهمات بين البلدين الشقيقين".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سوف يزور السودان خلال الأيام المقبلة، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

وأشارت إلى أن الزيارة من المقرر أن تبدأ اليوم السبت، وأن تبحث أطر وسبل لعلاقات الثنائية وسبل تطويرها والملفات المشتركة والقضايا الإقليمية المشتركة.

وأوضحت، أن الرئيس المصري يصطحب معه عددا من المسؤولين حيث يلتقي رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
تزامنا مع زيارة مرتقبة للسودان.. هاشتاج "السيسي في بلده التاني" يجتاح تويتر
تزامنا مع زيارة مرتقبة للسودان.. هاشتاج "السيسي في بلده التاني" يجتاح تويتر

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