ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

تستكمل منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، اليوم السبت 6 مارس، حيث بدأ الأسبوع بالأمس، حيث فاز فالنسيا على نظيره فياريال، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





وتعد أبرز مباريات اليوم هى مواجهة برشلونة مع أوساسونا، وأيضًا يواجه ريال بلد الوليد نظيره خيتافي.





ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي الليجا برصيد 19 هدفا، وبفارق ثلاث أهداف عن لويس سواريز صاحب المركز الثاني، ويأتي جيرارد مورينيو مهاجم فياريال في المركز الثالث برصيد 15 هدفًا.





ويحتل المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية المرتبة الرابعة برصيد 13 هدفا، بينما يحل الثنائي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والكسندر ايساك مهاجم ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 12 هدفا.



