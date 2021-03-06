القمة المنتظرة.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد 7 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتل مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.



