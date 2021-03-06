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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مركز رأس الحربة في اللقاء القادم أمام فيتا كلوب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بطل الكونغو فريق فيتا كلوب في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق جونيور أجايي حيث تمكن من تسجيل هدفين في فوز فريقه على طلائع الجيش بالدوري مما دفع موسيماني إلى الإعتماد عليه في مركز رأس الحربة في المباراة المقبله في دوري أبطال أفريقيا.

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط لتعويض خسارته في الجولة السابقه أمام سيمبا بطل تنزانيا بهدف دون رد من أجل الإبتعاد عن الحسابات المعقده في المجموعة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى والتي تضم كل من سيمبا بطل تنزانيا والمريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي.

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