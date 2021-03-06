بنزيما جاهز للديربي.. وزيدان يدرس تغيير استراتيجيته

يستعد ريال مدريد لمواجهة المتصدر أتلتيكو مدريد في تمام الخامسة والربع مساء الأحد على ملعب واندا ميترو بوليتانو في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني.





وكان كريم بنزيما تدرب منفرداً قبل لقاء الديربي بثلاثة أيام قبل أن تشهد التدريبات الجماعيه اليوم تواجده بعد غياب بسبب معاناته من آلام عضلية نتيجة للإصابة التي لحقت به منذ إسبوعين





ووفقاً لما ذكرته صحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدرب الفرنسي يستهدف بنزيما للمشاركة أساسيا في لقاء الديربي.





وأضافت: "المدرب زيدان سيكون صاحب الكلمة الأخيرة، حيث لا يُخاطر عادة مع اللاعبين العائدين من الإصابة، ولكن نظرًا لأهمية المباراة في الصراع على لقب الليجا يمكن أن يغير زيدان استراتيجيته".





وعلى الجانب الآخر مازال قائد ريال مدريد سيرجيو راموس و المهاجم البلجيكي ايدين هازارد وداني كارفخال وماريانو دياز لاعبي الفريق يواصلون عمليه التعافي.





ويسعى ريال مدريد لاقتناص الثلاث نقاط لتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو من أجل المحافظة على آماله في المنافسة على لقب الدوري





فيما يستغل لاعبي أتليتكو مدريد عامل الأرض لإنهاء الديربي لصالحهم للإبتعاد في صدارة الترتيب.





يذكر أن أتليتكو مدريد يحتل صدارة الدوري برصيد 58 من 24 لقاء حسم 18 مواجهة لصالحه بينما تعادل في 4 ولحقت به الهزيمه في لقائين.





فيما يحتل ريال مدريد وصافة الدوري برصيد 53 نقطة من 25 مواجهة فاز في 16 منهم وتعادل 5 في وتلقي الهزيمة في 4 مناسبات.



