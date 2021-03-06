قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

فجرت أزمة خلال الأيام القليلة الماضية، بطلها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي أصبحت حديث الشارع الرياضي المصري.





الأهلي أعلن بشكل رسمي إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة 200 ألف جنيه، لعدم الالتزام، ودخوله في مشادة مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق.





وأوضحت تقارير صحفية أن بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يتخذ قراره النهائي بشأن مصير كهربا من خوض تدريبات الفريق، بعد مباراة الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.





ويلاقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، عند الساعة التاسعة مساءًا.





ويواصل كهربا تدريباته في صالة الجيم بشكل منفرد لحين التوصل إلى حل بشأن مصيره من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية من عدمها.



