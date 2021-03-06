تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

يبحث مسئولو نادي إنبي أمر شراء عقد كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمعار من صفوف نادي النجوم، بشكل نهائي، مقابل 15 مليون جنيه.





وتنتهي إعارة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم المعار إلى صفوف إنبي، نهاية الموسم الحالي.





وظهر كريم فؤاد بشكل مميز رفقة فريق إنبي خلال آخر موسمين، لذلك يفكر مسئولو إنبي في شراء عقده للاستفادة ماديًا منه، بعد المساعدة في إبرازه خلال الفترة الماضية.





جدير بالذكر أن إسم كريم فؤاد ارتبط في أكثر من مناسبة بخطوة الانتقال للنادي الأهلي، حيث يرغب بيتسو موسيماني مدرب الأحمر في ضمه منذ انتقالات يناير الماضي.



