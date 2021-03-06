تقارير.. دي خيا خارج ديربي مانشستر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، مهدد بخسارة مكانه في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.





وغاب دي خيا عن مباراة مانشستر يونايتد الماضية أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي، للتواجد مع زوجته في إسبانيا لاستقبال مولوده الأول.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، طلب من دي خيا، عدم التسرع في العودة للشياطين الحمر.





وتابعت الصحيفة، أن إجازة دي خيا قد تصل إلى شهر، حيث سيعود الحارس الإسباني عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.





وأشارت الصحيفة، أن هذا الأمر يهدد دي خيا بخسارة مركزه الأساسي لصالح دين هندرسون، والذي تألق في مباراة كريستال بالاس الأخيرة.



