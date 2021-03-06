Advertisements

تقارير.. دي خيا خارج ديربي مانشستر

السبت 06/مارس/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، مهدد بخسارة مكانه في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وغاب دي خيا عن مباراة مانشستر يونايتد الماضية أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي، للتواجد مع زوجته في إسبانيا لاستقبال مولوده الأول.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، طلب من دي خيا، عدم التسرع في العودة للشياطين الحمر.

وتابعت الصحيفة، أن إجازة دي خيا قد تصل إلى شهر، حيث سيعود الحارس الإسباني عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن هذا الأمر يهدد دي خيا بخسارة مركزه الأساسي لصالح دين هندرسون، والذي تألق في مباراة كريستال بالاس الأخيرة.

أخبار تهمك

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات