يوفنتوس يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

تحدث تقرير صحفي إيطالي، عن أخبار سعيدة تلقاها المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، قبل مواجهة بورتو، الأسبوع المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





نجم يوفنتوس يقترب من المشاركة أمام بورتو في دوري الأبطال

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن النجم الدولي الكولومبي خوان كوادرادو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، بات على بعد خطوة واحدة من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للسيدة العجوز.





وأوضح الموقع أن كوادرادو اقترب من العودة للمشاركة في مباريات الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس المقبلة، وتحديدا مباراة لاتسيو بالكالتشيو.





وتابع الموقع أن النجم الدولي الكولومبي سيكون متاحا للمدرب بيرلو من البداية أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، إذا سارت خطة تعافيه بشكل طبيعي.





وأتم الموقع أن البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، لا يزال في الأسبوع الأخير من عملية التعافي، ويخضع لخطة العلاج الأولى، وقد يتواجد على مقاعد بدلاء السيدة العجوز ضد بورتو.



