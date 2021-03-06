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تعليقات الجمهور على أغنية "أنا البطل" لمحمد رمضان

السبت 06/مارس/2021 - 05:29 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه بعنوان "أنا البطل " عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب، بعد ساعات قليلة فقط من طرحها.


وعلق البعض قائلًا: " حلو يا نمبر وان"، " نمبر وان ولا عزاء للحاقدين"، " تريند وانت قاعد عامل كليب فى الأوضة".


من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بعد فترة توقف بسبب تصويره أغنيه في دبي.


يشارك في بطوله مسلسل "موسى "، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.


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