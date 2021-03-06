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البوستر الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول"

السبت 06/مارس/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
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نشر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بوستر مسلسل القاهرة كابول.


وقال عبر حسابه: "القاهرة كابول محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه.. الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى".


وأكد أن المتحدة تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة".


مسلسل "القاهرة كابول" بطولة عدد من الفنانين منهم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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