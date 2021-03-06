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راغب علام: "نحلم بقيادة سياسية تنقذ لبنان مثلما حدث بمصر"

السبت 06/مارس/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
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عبر الفنان راغب علامة عن حزنه الشديد للحالة الاقتصادية التي وصلت إليها بلاده لبنان.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": ابتلينا بزعماء ولاد حرام دمروا وخربوا لبنان وجعلوا الناس تتقاتل على كيلو لبن والخبز".


وتابع: "الجوع سيصل بالناس إلى اندلاع ثورة في لبنان، وربنا موجود ومش هيقبل بكم السرقة والفساد اللي موجودة من حكام لبنان.


وأكد أن وطنه لبنان يمرض ولكنه لا يموت، مشيرًا إلى أنهم  يحلمون بقيادة مثل الموجودة في مصر والإمارات.

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