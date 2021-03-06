حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 6 مارس 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 6 مارس 2021

أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُجبرالزّميلالزّوجة على التخلى عن عناده والتفكير فى الحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



