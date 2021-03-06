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الأرصاد تعلن: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت

السبت 06/مارس/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

شبورة مائية 
وتشهد البلاد شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

شديد البرودة ليلا
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت: (القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة).

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