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عاجل.. البابا فرنسيس يصل النجف لعقد لقاء تاريخي مع المرجع الشيعي علي السيستاني

السبت 06/مارس/2021 - 08:22 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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وصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى مدينة النجف العراقية إلى منزل المرجع الشيعي علي السيستاني.

وأفادت قناة العربية الإخبارية بوصول بابا الفاتيكان إلى مدينة النجف لعقد لقاءً تاريخيا مع المرجع الشيعي علي السيستاني.

الجدير بالذكر أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان يجري حاليا زيارة إلى العراق، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح، ودعا إلى تكاتف وتعاون جميع العراقيين، مشددا على أهمية نبذ العنف والتطرف.

وتحظى زيارة الحبر الأعظم إلى العراق باهتمام كبير على الساحة الدولية والإقليمية نظرا لما يمثله بابا الفاتيكان من رمز ديني مهم، إضافة إلى جهوده الحثيثة في دعم السلام في جميع أنحاء العالم.

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