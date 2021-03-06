حالة الطقس اليوم السبت الموافق 6-3-2021 في الإمارات

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 6-3-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الاماراتى أن يكون الطقس مغبرا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً .





وصباح غد "الأحد" يكون هناك احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.





وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند الساعة 23:22 .





ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:43