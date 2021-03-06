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أديل تنهي رسيمًا إجراءات طلاقها من زوجها السابق

السبت 06/مارس/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أديل تنهي رسيمًا إجراءات طلاقها من زوجها السابق

بعد عامين من إعلانها الانفصال عنه، أصبح أديل الآن مطلقة رسميا من زوجها السابق سايمون مونيكي، بعد زواج دام لنحو 7 سنوات.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن أديل اختتمت الإجراءات الورقية الرسمية لإتمام الطلاق، بعد عامين من الإجراءات، ومساعي للوصول لترضية فيما يخص تقسيم ثروتها التي تبلغ 140 مليون دولار.

وتستعد حاليا أديل للعودة للغناء من جديد بعد الكشف عن عملها على ألبومها القادم بعد مرور أكثر من 5 سنوات على طرح السابق.

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