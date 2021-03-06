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"ارتفاع الحرارة وطقس مستقر".. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6-3-2021 بمحافظات مصر

السبت 06/مارس/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
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"ارتفاع الحرارة وطقس مستقر".. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6-3-2021 بمحافظات مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم السبت 6-3-2021 يشهد، استقرارا وارتفاعا بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد ،  وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى  24
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 العظمى 21
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 22
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26

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