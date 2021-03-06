



استعلم الان عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021 تستعد الأن وزارة التضامن الإجتماعي لبدء صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين سواء من خلال مكاتب البريد المختلفة أو ماكينات الصرف الألي في الشوارع وأمام البنوك، لذلك زادت عملية البحث من قبل المواطنين محدودي الدخل الحاصلين عى المعاش.





استعلم عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2021

يشهد الأن محرك البحث ارتفاع كبير من قبل المستفيدين من دعم تكافل وكرامة الذي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توالية رئاسة الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لمحدودي الدخل لقضاء متطالبتهم، وكلف بتوالي الأمر وزارة التضامن الإجتماعي التي أطلقت رابط إلكتروني ليتمكن من خلاله المستحقيين الااستعلام عن كل مايخص الأمر وتسهيلا عليهم عمليه البحث، سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة الخطوات.





خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

- الدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- الضغط على تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- ملء باقي البيانات المطلوبة.

- وأخيرا الضغط على استعلام لظهور النتائج المراد البحث عنها لمعاش التكافل والكرامة.



