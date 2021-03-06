ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بفستان أنيق (صور)

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر أنظار متابعيها، بعد مشاركتها صور بفستان أنيق وإطلالة اعتمدت فيها على البساطة والهدوء في المكياج.





وشاركت النجمة الشابة المتألقة ليلى أحمد زاهر جمهورها إطلالة اعتمدت فيها على الهدوء بدون اكسسوارات وبدون ألوان صارخة واكتفت بارتداء اسورة بسيطة وقرط صغير.





وتألقت ليلى أحمد زاهر بفستان باللون الأزرق، بأكمام طويلة، بصيحة الأوف شولدر، وفتحة على أحد الجانبين، كما انتعلت حذاء مفتوحا بكعب عالي باللون الفضي.





وحرصت ليلى أحمد زاهر، على الظهور بتسريحة شعر بسيطة؛ حيث تركت شعرها منسدلا على الظهر، واعتمدت مكياج يناسب إطلالتها الهادئة، والألوان الترابية البسيطة كانت الخيار الأمثل لبروز جمال ملامحها.



