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الولايات المتحدة احتجزت ما يقرب من 100 ألف مهاجر على حدود المكسيك في فبراير

السبت 06/مارس/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال شخصان مطلعان على أرقام أولية، إن ضباط الحدود الأمريكيين احتجزوا قرابة 100 ألف مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في فبراير، وهو أعلى معدل شهري منذ زيادة كبيرة على الحدود في منتصف عام 2019.


تظهر الأرقام، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، نطاق تدفق المهاجرين المتزايد على الحدود الجنوبية الغربية حيث يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ديمقراطي، إلى التراجع عن بعض السياسات التقييدية للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. كان فبراير أول شهر كامل لبايدن في المنصب. ويمثل العدد الإجمالي للشهر الماضي أعلى حصيلة لشهر فبراير منذ 2006. وتحدثت المصادر التي زودت رويترز بالأرقام شريطة عدم الكشف عن هويتها.

أجبر عدد متزايد من الأطفال الذين يصلون إلى الحدود دون أحد الوالدين أو الوصي القانوني المسؤولين الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة على التدافع للحصول على خيارات السكن واتخاذ خطوات لتسريع إطلاق سراحهم للرعاة في الولايات المتحدة. ويمثل عدد المهاجرين المحتجزين على الحدود في فبراير، والبالغ عددهم 100 ألف مهاجر، زيادة عن رقم 78 ألف في يناير. يبدو أن العدد الإجمالي لشهر فبراير هو أعلى رقم شهري منذ يونيو 2019 خلال زيادة كبيرة على الحدود ذكرها ترامب كمبرر لحملة واسعة النطاق على الهجرة.

وقالت متحدثة باسم الجمارك وحماية الحدود الأمريكية انه من المرجح أن تصدر الإحصاءات الرسمية للشهر الماضي الأسبوع المقبل.

وقد ألقى عناصر حرس الحدود الأمريكية القبض على أكثر من 4500 مهاجر عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في يوم واحد يوم الأربعاء، وفقًا لأرقام حكومية تمت مشاركتها مع رويترز، في إشارة إلى أن عمليات الدخول غير القانونية قد تستمر في الارتفاع في مارس.

وانتقد الجمهوريون بايدن بسبب تراجع سياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، قائلين إن التحول سيؤدي إلى مزيد من الهجرة غير الشرعية. وأرسل كيفن مكارثي، أكبر جمهوري في مجلس النواب، خطابًا إلى بايدن يوم الجمعة طلب فيه عقد اجتماع لمناقشة القضية، قائلًا إن لديه "قلقًا كبيرًا" من نهج الإدارة تجاه الحدود.

كتب مكارثي في الرسالة: "يجب أن نعترف بأزمة الحدود، وأن نضع خطة، وبعبارات لا لبس فيها، نثني بشدة الأفراد من المكسيك وأمريكا الوسطى عن القيام برحلة خطيرة إلى حدودنا الجنوبية".

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