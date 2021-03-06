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قوات ميانمار تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاحتجاجات

السبت 06/مارس/2021 - 09:04 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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استخدمت قوات الأمن في ميانمار الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق احتجاج في يانغون، اليوم السبت، بعد ساعات فقط من دعوة مبعوث خاص للأمم المتحدة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري الحاكم لقتل محتجين.


دخلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالزعيم المنتخب أونغ سان سو كي واحتجازه في الأول من فبراير، في ظل احتجاجات وإضرابات يومية أدت إلى خنق الأعمال وشل الإدارة.

وخرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء ميانمار يوم السبت وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أطلقت قذائف الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق احتجاج في منطقة سانشونج في يانجون أكبر مدن البلاد. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات. وقد قُتل أكثر من 50 محتجًا وفقًا للأمم المتحدة - 38 على الأقل يوم الأربعاء وحده. ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو كي واحترام انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة لكن الجيش رفضها.

وأبلغت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا يوم الجمعة وفقا لنسخة من تصريحاتها اطلعت عليها رويترز"الي متي سنسمح لجيش ميانمار أن يفلت من العقاب؟" وتابعت "من الأهمية بمكان أن يكون هذا المجلس حازمًا ومتماسكًا في إخطار قوات الأمن والوقوف إلى جانب شعب ميانمار بحزم، لدعم النتائج الواضحة لانتخابات نوفمبر."

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على المكالمات التي تطلب التعليق. ويقول الجيش إنه تم ضبطه في وقف الاحتجاجات، لكنه قال إنه لن يسمح لها بتهديد الاستقرار. وهتف المتظاهرون يوم السبت في بلدة داوي الجنوبية "الديمقراطية قضيتنا" و"يجب أن تسود الثورة". كما تجمع المتظاهرون في يانغون، أكبر مدينة.

وقد خرج الناس إلى الشوارع بمئات الآلاف في بعض الأحيان، متعهدين بمواصلة العمل في بلد قضى ما يقرب من نصف قرن تحت الحكم العسكري حتى الإصلاحات الديمقراطية في عام 2011 التي انهارها الانقلاب. كتب أحد قادة الاحتجاجات، إي ثينزار مونج، على فيسبوك "لقد بدأ الأمل السياسي في التألق.. لا يمكننا أن نفقد زخم الثورة.. أولئك الذين يجرؤون على القتال سينتصرون. نحن نستحق النصر ".

وقتل رجل واحد على الأقل برصاص قوات الأمن في احتجاجات يوم الجمعة. كما أفادت وسائل إعلام محلية أنه تعرض مسؤولًا من الرابطة الوطنية للديمقراطية (NLD) التابعة لسو كي وابن أخته للطعن حتى الموت على أيدي مؤيدين عسكريين.

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