قوات ميانمار تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاحتجاجات

استخدمت قوات الأمن في ميانمار الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق احتجاج في يانغون، اليوم السبت، بعد ساعات فقط من دعوة مبعوث خاص للأمم المتحدة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري الحاكم لقتل محتجين.









دخلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالزعيم المنتخب أونغ سان سو كي واحتجازه في الأول من فبراير، في ظل احتجاجات وإضرابات يومية أدت إلى خنق الأعمال وشل الإدارة.





وخرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء ميانمار يوم السبت وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أطلقت قذائف الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق احتجاج في منطقة سانشونج في يانجون أكبر مدن البلاد. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات. وقد قُتل أكثر من 50 محتجًا وفقًا للأمم المتحدة - 38 على الأقل يوم الأربعاء وحده. ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو كي واحترام انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة لكن الجيش رفضها.



