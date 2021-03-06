



تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة شهر مارس 2021 صرف 500 جنيه عبر لينك وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg





يهتم كثير من الاشخاص في التعرف على الموعد الذي سيتم فيه صرف الدفعه السادسه من منحه العماله غير المنتظمه والتي كان قد اقرها رئيس الجمهوريه بعد ظهور جائحة كورونا، والتي تخصالعديد من الاشخاص الذين ليس لهم اجر ثابت، و حيث تم وضع عدد من الشروط يجب أن تتوفر في الأشخاص للحصول علي المنتحة تكون المنحه قيمته 500 جنيه تصرف كل شهر للاشخاص الذين يعانون في المعيشه ولا الذين تنطبق عليهم الشروط من تضرر من جراء فرض الحظر.





موعد صرف منحه العماله غير المنتظمه الدفعه السادسه

سيتم البدء فى صرف منحه العماله غير المنتظمه الدفعه السادسه والاخيره بدايه من يوم السابع من شهر مارس ا خلال الايام المقبله ويستطيع الاشخاص ان يكونوا بالاستعلام عن تواجد اسماءهم بين الاشخاص المستفيدين من منحه العماله غير منتظمه والتي سيتم صرفها من خلال ماكينات الصرف الالي وعبر مكاتب البريد التي تنتشر في كل المحافظات المصريه حيث تعدد اماكن الصرف حتى لا يكون هناك ازدحام من الاشخاص





الاستعلام عن منحه العماله غير المنتظمه الدفعة السادسه

- يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزاره القوى العامله عبر هذا الرابط ( اضغط هنا ).

- حيث يتم اختيار العماله غير المنتظمه ثم يتم كتابه الرقم القومي حتى يظهر الاستعلام عن المنحه.

- كما يمكن الاستعلام عن المنحة عبر الاتصال برقم 142 لمعرفه اذا كان يستحق المنحه أم لا.



