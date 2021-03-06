ياسر الرفاعي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "الاختيار 2"

يُشارك الفنان الشاب ياسر الرفاعي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



وقال ياسر الرفاعي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى "محمد ربيع زيتون"، فهو له قصة كبيرة ومؤثرة في جماعة التكفيريين.



وأشار ياسر الرفاعي إلى أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الاختيار 2" هو أن السيناريو مكتوب بطريقة رائعة، بالإضافة إلى أن المسلسل بالنسبة له يعتبر بمثابة الحصان الأسود في الموسم الرمضاني بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه وقت عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.



وأضاف ياسر الرفاعي قائلاً :" الموضوع مشوق جدًا، بذات في المعركه دي معركه الوادي اللي مات فيها ضباط كتير، فحبيت أكون جزء من الاختيار ٢".



مسلسل "الاختيار 2" بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، إياد نصار، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان الراحل هادي الجيار.