مزارعون هنود يغلقون الطريق السريع خارج نيودلهي للاحتفال بمرور 100 يوم على الاحتجاج

بدأ المزارعون الهنود التجمع، اليوم السبت، لإغلاق طريق سريع مكون من ستة حارات خارج نيودلهي بمناسبة مرور 100 يوم على الاحتجاجات ضد تحرير الأسواق الزراعية، وذلك لزيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.





توجه المزارعون بالسيارات والشاحنات والجرارات إلى الطريق السريع لحاجز مدته خمس ساعات لمعارضة ثلاثة قوانين زراعية تم سنها في سبتمبر 2020 يقولون إنها أضرت بهم من خلال فتح قطاع الزراعة أمام اللاعبين من القطاع الخاص. ووصف مودي القوانين بأنها إصلاحات مطلوبة بشدة لقطاع الزراعة الواسع والقديم في البلاد، ووصف الاحتجاجات بأنها ذات دوافع سياسية.





لقد حولت حكومة مودي حركة الاحتجاج هذه إلى قضية غرور. قال أمارجيت سينغ، مزارع يبلغ من العمر 68 عامًا من ولاية البنجاب، "إنهم غير قادرين على رؤية آلام المزارعين.. لم يتركوا لنا أي خيار سوى الاحتجاج".









وخيم عشرات الآلاف من المزارعين من عدة ولايات شمال الهند في ضواحي العاصمة في برد قارس منذ ديسمبر كانون الأول مطالبين بإلغاء القوانين. وحظيت حركتهم باهتمام ودعم دوليين، بما في ذلك من المشاهير مثل الناشطة المناخية جريتا ثونبرج والمغنية الأمريكية ريهانا، لكن فشلت عدة جولات من المفاوضات بين قادة المزارعين والحكومة.





وانتقدت حكومة مودي مؤيدي الاحتجاجات ووجهت اتهامات من قبل نشطاء حقوقيين باستخدام أساليب عنيفة لكبح الاحتجاجات. في حين أن الاحتجاجات كانت سلمية في الغالب، أدت موجة قصيرة من العنف في 26 يناير إلى وفاة أحد المتظاهرين، ووجهت الشرطة تهمًا جنائية ضد ثمانية صحفيين بشأن مزاعم بتضليل أحداث اليوم.





قالت هيومن رايتس ووتش في بيان الشهر الماضي: "ركز رد السلطات الهندية على الاحتجاجات على تشويه سمعة المتظاهرين السلميين، ومضايقة منتقدي الحكومة، ومحاكمة من يغطون الأحداث".





في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة لفصول الصيف القاسية وبدء موسم الحصاد، قال المزارعون المتجمعون يوم السبت إنه ليس لديهم خطط للعودة إلى أن يتم تلبية مطالبهم. وقال راجا سينغ، 58 عاما، مزارع من ولاية البنجاب: "لم يؤثر البرد القارس على حركتنا، ولن يؤدي كذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة المميتة".



