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هكذا تظهر سهر الصايغ في مسلسل "الطاووس"

السبت 06/مارس/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة سهر الصايغ في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الطاووس"، وتتعرض خلال الأحداث للعديد من المشكلات من بينها التحرش، ويتولى الفنان جمال سليمان مهمة الدفاع عنها، وبعد ذلك يقع في غرامها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامي وإجتماعي.

مسلسل "الطاووس"سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهر الصايغ الدرامية مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، نورهان، كارولين عزمى، ديانا هشام، هايدي رفعت، فراس سعيد، سامى مغاورى، أحمد حلاوة، ومن تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج شركة سينرجي، .

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