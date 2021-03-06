6797 إصابة و712 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 6797 إصابة و712 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6797، مقابل 7521 الخميس، لتصل إلى مستوى 2119305 حالات.

وقد روصدت الصحة المكسيكية، خلال اليوم الماضي 712 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 822 حالة الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 189578 شخصا.

وكانت المكسيك تعتبر الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.