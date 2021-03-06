موعد مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي والقنوات الناقلة

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم السبت، ضيفا ثقيلا أمام مضيفه الترجي الرياضي التونسي، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا





وتأتي مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









ومن المقرر أن تُقام مواجهة الملك ضد الترجي الرياضي التونسي، على أرض الملعب الأوليمبي، حمادي العقربي، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم السبت.









ويحتل الترجي الرياضي التونسي صاحب الأرض والضيافة، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد ختام الجولة الثانية للمجموعة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف وهو نفس رصيد مولودية الجزائر ويتذيل تونجيت السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.