ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

نستعرض لكم زوار "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق منافسات الجولة 27 والمقرر إقامتها غداً السبت السادس من الشهر الجاري .









وتنطلق أولى مباريات الجولة حينما يحل أرسنال ضيفاً على بيرنلي في تمام الثانية والنصف ظهراً على ملعب تيرف مور









ويواجه شيفيلد يونايتد فريق ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساءً بينما يحل أستون فيلا ضيفاً على ولفرهامبتون عند السابعة والنصف مساءً.









وتختتم مواجهات اليوم الأول من الجولة حينما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون نظيره ليستر سيتي على ملعب فالمر.





وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:





1 مانشستر سيتي 65 نقطة

2 مانشستر يونايتد 51 نقطة

3 ليستر سيتي 50 نقطة

4 تشيلسي 47 نقطة

5 إيفرتون 46 نقطة

6 وست هام 45 نقطة

7 ليفربول 43 نفطة

8 توتنهام 42 نقطة

9 أستون فيلا 39 نقطة

10 أرسنال 37 نقطة

11 ليدز يونايتد 35 نقطة

12 ولفرهامبتون 35 نقطة

13 كريستال بالاس 34 نقطة

14 ساوثامبتون 30 نقطة

15 بيرنلي 29 نقطة

16 برايتون 26 نقطة

17 نيوكاسل 26 نقطة

18 فولهام 23 نقطة

19 وست بروميتش ألبيون 17 نقطة

20 شيفيلد 14 نقطة