Advertisements

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 6-3-2021

السبت 06/مارس/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 6-3-2021 ، ليسجل سعر البلطي الأسواني، بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيلية 30 – 110 جنيهات للكيلو، وسجل البلطي المزارع "1" 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين 16-17 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السمك البوري 1، بين 40 - 50 جنيها للكيلو مقابل 40 – 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجي 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

وسعر السمك الثعابين تراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وتنتج مصر 2 مليون طن من الأسماك سنويا ومتوقع الزيادة لـ 2.5 مليون طن في 2025، ما يجعلها في المرتبة السادسة عالميا في الإنتاج السمكي والأولى أفريقيا كما تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج البلطي.


أخبار تهمك

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البابا فرنسيس يصل النجف لعقد لقاء تاريخي مع المرجع الشيعي علي السيستاني

منذ أقل من ساعتين

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ يوم

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت 20-2-2021 في الأسواق

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء 23-2-2021

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24-2-2021 في سوق العبور

أسعار الأسماك بمختلف الأنواع اليوم الخميس 25-2-2021

أسعار الأسماك اليوم السبت 27-2-2021 في الأسواق

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 28-2-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات