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وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

السبت 06/مارس/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا " غدًا الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأحد فنادق بالقاهرة بحضور لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لعرض بعض الأمور الهامة الخاصة بالمؤتمر.

يأتي ذلك إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس 2021م بإذن الله تعالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بعنوان: “حوار الأديان والثقافات”.

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء مركز بحثي تحت مسمى "مركز الدراسات والبحوث الوقفية" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات الليلة: نظرا لأهمية العمل الوقفي، ودور الوقف في خدمة المجتمع، والعمل على تنمية أعيان الوقف وحسن استثمارها، تم اتخاذ قرار إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية حيث ستكون مهامه نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف، والدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق، وتدوين تاريخ الوقف، وإنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية، وخدمة وتشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمي الرئيس لإجراء بحوثهم، وأرشفة الرسائل والبحوث العلمية في مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها.

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