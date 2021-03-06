موعد مواجهة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يخوض نادي الزمالك مباراة حاسمة أمام فريق الترجي التونسي، اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.









وسيقاتل الزمالك للفوز في مواجهة الترجي؛ لقطع خطوة هلمه في مشوارة وخطف بطاقة التأهل إلى دورب ربع نهائي البطولة.









ويعتلي الترجي التونسي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، حصدهم من مبارتين تعادل في واحدة وفاز في الأخرى، ويليه مولودية الجزائر برصيد نقطتين، متفوقا بفارق الأهداف على الزمالك صاحب الرصيد ذاته، فيما يتذيل تونجيت ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.



