Advertisements

موعد مواجهة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
يخوض نادي الزمالك مباراة حاسمة أمام فريق الترجي التونسي، اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.


وسيقاتل الزمالك للفوز في مواجهة الترجي؛ لقطع خطوة هلمه في مشوارة وخطف بطاقة التأهل إلى دورب ربع نهائي البطولة.


ويعتلي الترجي التونسي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، حصدهم من مبارتين تعادل في واحدة وفاز في الأخرى، ويليه مولودية الجزائر برصيد نقطتين، متفوقا بفارق الأهداف على الزمالك صاحب الرصيد ذاته، فيما يتذيل تونجيت ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

أخبار تهمك

عاجل.. البابا فرنسيس يصل النجف لعقد لقاء تاريخي مع المرجع الشيعي علي السيستاني

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات