بوتشيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

أبدي المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تمسكه ببقاء المهاجم كيليان مبابي.









وصرح بوتشيتينو لشبكة راديو مونت كارلو الفرنسية: علاقتي مع مبابي طبيعية وجيدة، أنا وإدارة النادي نتمنى أن يستمر كيليان معنا.









وأوضح: القرار النهائي بشأن استمرار مبابي، مشترك بين اللاعب وإدارة النادي، إنه لاعب مهم جدًا، نأمل أن يتواجد معنا لمواسم عديدة مقبلة.









وكان مسؤولو النادي الباريسي فتحوا باب التفاوض مع مبابي، من اجل تجديد عقده في الأسابيع الماضية، ولكن لم يحسم مبابي قراره النهائي حتي الآن.









يذكر ان عقد المهاجم صاحب الـ 22 عامًا، ينتهي في صيف عام 2022، حيث انضم من موناكو في صيف عام 2017، لمدة خمس مواسم.