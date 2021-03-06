Advertisements

4 قتلى حصيلة الاشتباكات في السنغال

السبت 06/مارس/2021 - 10:02 ص
احتجاجات
احتجاجات
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس ديوم، ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي شهدتها مدن سنغالية إلى 4 أشخاص.

 

ووفقًا لوزير الداخلية السنغالي، ستستخدم كل الوسائل اللازمة للعثور على المتظاهرين الذين انتهكوا النظام العام ونهبوا المحال التجارية وألحقوا الأضرار، معربا عن تعازيه لأسر أربعة قتلى خلال المظاهرات.

 

ووقعت في داكار ومدن أخرى من البلاد ليلة الخميس إلى الجمعة ، احتجاجات ومظاهرات حاشدة، ما أدى إلى أعمال تخريب ونهب، فضلا عن الاشتباكات العنيفة مع الشرطة والدرك وقوات إنفاذ القانون.

 

وقد تم اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء على خلفية اتهامات بالاغتصاب.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ يوم

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البابا فرنسيس يصل النجف لعقد لقاء تاريخي مع المرجع الشيعي علي السيستاني

منذ ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد مظاهرات اليمين المتطرف: ميركل: لا مكان للكراهية فى شوارع ألمانيا

رئيس الجالية المصرية بباريس: المظاهرات الفرنسية تسير على نهج أحداث 25 يناير 2011

الاحد القادم.. الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية فى السنغال

انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في السنغال "الأحد" المقبل

رغم "الحظر" و"الإجراءات الصارمة".. أصحاب "السترات الصفراء" يهزمون "ماكرون" بموجة تظاهرات جديدة

مقتل 7 إرهابيين وتدمير "أوكار" في كركوك بالعراق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات