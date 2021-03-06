4 قتلى حصيلة الاشتباكات في السنغال

أعلن وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس ديوم، ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي شهدتها مدن سنغالية إلى 4 أشخاص.

ووفقًا لوزير الداخلية السنغالي، ستستخدم كل الوسائل اللازمة للعثور على المتظاهرين الذين انتهكوا النظام العام ونهبوا المحال التجارية وألحقوا الأضرار، معربا عن تعازيه لأسر أربعة قتلى خلال المظاهرات.

ووقعت في داكار ومدن أخرى من البلاد ليلة الخميس إلى الجمعة ، احتجاجات ومظاهرات حاشدة، ما أدى إلى أعمال تخريب ونهب، فضلا عن الاشتباكات العنيفة مع الشرطة والدرك وقوات إنفاذ القانون.

وقد تم اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو الذي يمثل أمام القضاء على خلفية اتهامات بالاغتصاب.