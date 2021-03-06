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تصريحات روجر فيدرر قبل عودته إلى الملاعب

السبت 06/مارس/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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أكد نجم التنس، السويسري روجر فيدرر، قبل خوض بطولة الدوحة، حيث سيعود للظهور بعد غياب أكثر من عام بسبب إصابة في الركبة اليمنى، أنه متحمس للعب بعد فترة طويلة وشاقة.


نشر اللاعب السويسري مقطع فيديو في المطار عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به،، وأظهر حماسه للعودة إلى الملاعب.


وقال: "مر عام منذ آخر مشاركة لي، متحمس، حان الوقت كي أشكر كل من جعل هذا ممكناً".


وأضاف: "كان طريقاً طويلاً وشاقاً، أعلم أنني لم أصل إلى الهدف بعد، لكني بخير، تدربت جيداً وأشعر بالحماسة".


وكانت آخر مرة شارك فيها فيدرر في 30 يناير (كانون الثاني) في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2020، عندما واجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبعدها بأيام لعب مباراة استعراضية أمام الإسباني رافائيل نادال، لصالح مؤسسته في كيب تاون.

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