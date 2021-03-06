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توصل شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري لاتفاق مع المدرب سليماني

السبت 06/مارس/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
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توصلت إدارة نادي أهلي برج بوعريريج متذيل الدوري الجزائري لاتفاق مع المدرب الوطني سيد أحمد سليماني، لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة، أن اجتماع الشركة الرياضية أمس الخميس، أفضى إلى اجماع بشأن تعيين سليماني، مدربا جديدا للفريق بالنظر لخبرته ونجاحه في تحقيق نتائج جيدة مع معظم الأندية التي أشرف على تدريبها.

وأوضح نفس المصدر انه تم الاتفاق مع سليماني، على تحقيق هدف البقاء في دوري الأضواء، مع السماح له باختيار جهازه الفني والاستغناء عن لاعبين.

يشار إلى أن أهلي برج بوعريريج يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 4 نقاط جمعها من 4 تعادلات فقط، علما انه يملك مباراتين مؤجلتين أمام كل من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

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