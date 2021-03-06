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طلب إحاطة لوزيري التعليم والاتصالات بشأن ما حدث بامتحانات نصف العام

السبت 06/مارس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حدوث «خلل» في النظام الإلكتروني الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي.

وقال «محسب» في طلب الإحاطة، إن طلاب وطالبات مراحل النقل بالمدارس الثانوية العامة واجه مشكلات أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق المواعيد التي أقرتها الوزارة والتى تلخصت فى عدم جاهزية السيستم وتوقفه أثناء تأدية الطلاب للامتحانات وعدم تمكن عدد كبير من الطلاب من تأدية الامتحانات مما تسبب في حالة من القلق والتوتر النفسي بين الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تكررت خلال الامتحانات والتجارب التي عقدتها الوزارة سابقًا، مما يشير إلى حدوث إشكالية كبيرة حال تعطل السيستم خلال امتحانات الثانوية العامة والتى أقرت الوزارة على تنفيذها إلكترونيا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باعتبار كل طالب حضر إلى لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية «ناجحًا» في الامتحانات، تسببت في حالة من الإحباط لدى الطلاب المتفوقين، بجانب أيضًا احتمالية تكرر ذلك الأمر خلال الامتحانات المقبلة وعدم تأكد وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات، من جاهزية كل الوسائل والمنصات الإلكترونية لاستيعاب جميع الطلاب دون حدوث مشكلة والتأكد من جاهزية البنية التحتية بشكل جيد قبل الامتحانات المقبلة.

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