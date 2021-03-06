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ارتفاع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة يؤدي إلى فائض تجاري مفاجئ لشهر يناير

السبت 06/مارس/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت هيئة الإحصاء الكندية، أمس الجمعة، إن صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها، ارتفعت بشكل حاد في يناير، مما أدى إلى فائض تجاري مفاجئ.


بلغ الفائض التجاري الكندي مع بقية العالم 1.41 مليار دولار كندي (1.11 مليار دولار) في يناير، وهو الأكبر منذ يوليو 2014. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم عجزًا قدره 1.40 مليار دولار كندي. قال بيتر هول، كبير الاقتصاديين في شركة تنمية الصادرات الكندية، "كل شيء على ما يرام".

وأضاف هول: "هذا مدفوع بقوة من قبل أكبر شريك تجاري لنا"، مشيرًا إلى أن الطلب من الولايات المتحدة سيستمر قويًا مع تعزيز اقتصادها مع زيادة التطعيمات التي تحفز التعافي على نطاق أوسع من جائحة COVID-19.

استعاد الدولار الكندي بعضًا من انخفاضه السابق بعد البيانات، متداولًا منخفضًا بنسبة 0.1 ٪ عند 1.2678 للدولار، أو 78.88 سنتًا أمريكيًا.

قفزت الصادرات الكندية بنسبة 8.1٪ في يناير، مدفوعة ببيع كبير للطائرات المستعملة إلى الولايات المتحدة. حتى بدون بيع الطائرات غير المعتاد، كان من الممكن أن يرتفع إجمالي الصادرات، مع صادرات قوية من سبائك الذهب والنفط الخام والأخشاب.

باستثناء تقلبات عام 2020، سجلت الصادرات أكبر زيادة لها منذ أغسطس 1995. وقال ريان بريشت، كبير الاقتصاديين في أكشن إيكونوميكس، "إن العودة إلى الفائض في يناير... تتماشى مع التوقعات بأن المركز التجاري لكندا سيتحسن حتى عام 2021 وسط عودة الطلب العالمي وأسعار الطاقة الأكثر ثباتًا".

ارتفعت صادرات كندا من الخدمات بشكل طفيف مع زيادة في خدمات النقل، لكنها لا تزال أقل بنسبة 16.3٪ عن مستوى فبراير 2020. كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9٪ في يناير، معظمها بسبب ارتفاع واردات منتجات الطاقة. تم تعديل العجز التجاري الكندي في ديسمبر إلى 1.98 مليار دولار كندي.

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