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وصول البابا فرنسيس إلى النجف للقاء المرجع العراقي علي السيستاني

السبت 06/مارس/2021 - 08:36 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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وصل منذ قليل، البابا فرنسيس إلى محافظة النجف العراقية للقاء المرجع العراقي علي السيستاني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد غادر البابا فرنسيس روما، اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.

 

وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

 

وسيزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.

 

وسيزور البابا كذلك مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم وسيجتمع مع آية الله العظمي علي السيستاني (90 عاما) المرجع الأعلى لشيعة العراق.

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