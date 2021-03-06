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فورمولا 1: سيارة هاس الاميركية بألوان العلم الروسي

السبت 06/مارس/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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كشف فريق هاس الاميركي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد والمتعاقد مع الالماني ميك شوماخر نجل اسطورة "الفئة الاولى" ميكايل، الخميس النقاب عن سيارته الجديدة بألوان العلم الروسي الأبيض-الازرق-الاحمر، وهي الدولة الراعية للحظيرة الاميركية عبر مواطنها السائق الثاني في الفريق نيكيتا مازيبين.

 

ويمر هاس بفترة صعبة في الفترة الاخيرة على كافة الاصعدة، فماليا فضّ الشراكة بينه وبين "ريتش إنرجي" في سبتمبر 2019، ورياضيا احتل المركز التاسع بين الصانعين في عام 2020، ولكن أكثر من أي شيء آخر احتاجت الحظيرة الاميركية للمال من اجل متابعة مغامرتها في "الفئة الاولى".

 

وعمد الفريق الى اجراء تغييرات جذرية على سائقَيه، فاستغنى عن خدمات الفرنسي رومان غروجان والدنماركي كيفن ماغنسون بعد شراكة استمرت أربعة أعوام (2017-2020)، واستعاض عنهما بسائقين شابين هما ميك، نجل بطل العالم سبع مرات، ومازيبين (22 عاما).

 

وبرغم صغر سنه، إلا أن نيكيتا يصل الى الفورمولا واحد بدعم كبير من والده رجل الاعمال الملياردير ديمتري مازيبين صاحب شركة تصنيع الاسمدة المعدنية الروسية أورالشيم. كما حصل على رعاية شركة "أورالكالي" المتخصصة بانتاج وبيع مادة البوتاسيوم حيث يشغل والده منصب المدير غير التنفيذي.

 

وباتت "أورالكالي" الراعي الرسمي لفريق هاس الذي يقع مقره في كانابولي في ولاية كارولينا الشمالية، وظهر شعارها على السيارة الجديدة طراز "في أف-21" في أكثر من مكان، إلى جانب شعار شركة الاتصالات الالمانية "وان أند وان".

 

وترافق وصول هذه الشركة مع تعاقد هاس مع شوماخر الابن الذي سيشارك، في سن الـ 21 عاما، للمرة الاولى في البطولة العالمية، علما انه سيجلس خلف مقود سيارة فورمولا واحد بعد فوزه ببطولة سباقات فورمولا2 العام الماضي، في حين حلّ مازيبين خامساً.

 

ويأمل هاس أن يتمكن الثنائي الشاب الالماني-الروسي من إعادة الفريق الى مراكز المقدمة بعد موسم مخيب احتل خلاله المركز التاسع في ترتيب الصانعين متقدماً على وليامس، وحادث سيبقى في ذاكرة عشاق السرعة كأحد الحوادث الاكثر فداحة في تاريخ البطولة العالمية بعدما اصطدمت سيارة سائقه السابق غروجان بالحاجز الحديدي على حلبة صخير في البحرين وانشطرت إلى نصفين لتحترق بالكامل، إلا ان الفرنسي خرج بأقل أضرار ممكنة.

 

ويُنذر موسم الفورمولا واحد الذي ينطلق في البحرين في 28 الشهر الحالي بمنافسة قوية بين الفرق في ظل قانون تجميد تطوير السيارات بسبب الضائقة المالية التي نتجت عن تداعيات فيروس كورونا.

 

وقال الإيطالي غونتر شتاينر مدير هاس في اشارة الى القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل "نركز جهودنا على سيارة عام 2022، عندما ونأمل، أن يكون هناك المزيد من العدالة عند شبكة الانطلاق".

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