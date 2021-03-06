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وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن اللقاح المصري (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنه تم نشر نتائج الدراسات الأولية للقاح المصري في إحدى الدوريات العلمية وهى خطوة هامة على الطريق.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن النتائج لقت قبول في مجلات عالمية، ومبشرة، وبعدها سيتم بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحا أن ما تم نشره هو نتاج عمل لمدة عام كامل.

وتوقع وزير التعليم العالي، أن يكون هناك لقاح مصري في نهاية هذا العام، منوها بأنهم يعملون على إنتاج 3 لقاحات في وقت واحد بأليات عمل مختلفة.

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