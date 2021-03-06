ميانمار تطلب من الهند إعادة رجال الشرطة الفارين عبر الحدود

قال مسؤول في شمال شرق الهند، اليوم السبت، إن السلطات في ميانمار طلبت من الهند إعادة العديد من ضباط الشرطة الذين لجأوا لتجنب تلقي أوامر من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الشهر الماضي.





جاء حوالي 30 من شرطة ميانمار وأفراد أسرهم عبر الحدود بحثًا عن ملاذ في الأيام الأخيرة، حيث تحول قمع المجلس العسكري للمتظاهرين إلى العنف بشكل متزايد، حيث قُتل العشرات منذ انقلاب الأول من فبراير.





وقالت نائبة المفوض ماريا سي تي أكبر مسئولة في منطقة تشامهاي في ولاية ميزورام الهندية لرويترز إنها تلقت رسالة من نظيرها في منطقة فالام في ميانمار تطلب عودة ثمانية من رجال الشرطة "من أجل الحفاظ على العلاقات الودية". وقالت زوالي لرويترز يوم السبت إنها "تنتظر التوجيه" من وزارة الداخلية الهندية في نيودلهي.





على الرغم من ورود حالات على وسائل التواصل الاجتماعي لانضمام الشرطة إلى حركة العصيان المدني والاحتجاجات ضد المجلس العسكري، فإن هذه هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها لفرار الشرطة من ميانمار. وقالت سلطات ميانمار في الرسالة، التي اطلعت رويترز على نسخة منها، إن لديها معلومات عن ثمانية أفراد من الشرطة عبروا الحدود إلى الهند. تضمنت الرسالة تفاصيل عن أربعة شرطيين، تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عامًا، بينهم ضابطة.



