مقتل 6 أشخاص في حادث حافلة أوكرانية في بولندا

ذكرت خدمات الإنقاذ الطبية المحلية أنه لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 في حادث لحافلة أوكرانية في جنوب شرق بولندا.





وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (PAP) أن الحافلة التي تقل 57 راكبا سقطت في حفرة ليلا. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية ونقل الركاب الباقين إلى مدرسة محلية. وأكد متحدث باسم خدمات الإسعاف الطبية المحلية في برزيميسل هذه المعلومات، مضيفًا أن الحافلة كانت متوجهة إلى أوكرانيا.



