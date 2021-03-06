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مقتل 6 أشخاص في حادث حافلة أوكرانية في بولندا

السبت 06/مارس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت خدمات الإنقاذ الطبية المحلية أنه لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 في حادث لحافلة أوكرانية في جنوب شرق بولندا.

وفي وقت سابق من يوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (PAP) أن الحافلة التي تقل 57 راكبا سقطت في حفرة ليلا. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية ونقل الركاب الباقين إلى مدرسة محلية. وأكد متحدث باسم خدمات الإسعاف الطبية المحلية في برزيميسل هذه المعلومات، مضيفًا أن الحافلة كانت متوجهة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث "كان معظم الركاب نائمين عند وقوع الحادث، ومعظمهم لم يكونوا مربوطين بأحزمة الأمان، لذلك أصيبوا بجروح خطيرة. كانوا في الغالب شبانًا عائدين إلى منازلهم من العمل"، مضيفًا أنه لم يكن هناك أطفال على متن الطائرة. واضاف إن الحافلة اصطدمت بحاجز مروري أثناء مغادرتها الطريق السريع وانحرفت نحو الخندق. يذكر انه يعيش ما يقدر بنحو مليون إلى مليوني أوكراني في بولندا.

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