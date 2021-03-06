Advertisements

استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات السبت في السعودية

السبت 06/مارس/2021 - 10:11 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، باستقرار أسعار الذهب، مع هبوط أسعار الذهب عالميًّا في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة.

 

وكانت أسعار الذهب من عيار 24 في المملكة استقرت عند 204.84 ريال، وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند نحو 179.24 ريال.

 

وبلغت أسعار الذهب من عيار 18 في المملكة اليوم السبت عند نحو 153.63 ريال للجرام الواحد، وفقًا لصحيفة عاجل.

أخبار تهمك

بوتشيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البابا فرنسيس يصل النجف لعقد لقاء تاريخي مع المرجع الشيعي علي السيستاني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من موسيماني بشأن أزمة كهربا بعد مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الترجي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 20/10/2018

اسعار الذهب اليوم السبت بعد تسجيلها تراجعات جديدة

اسعار الذهب اليوم في الصاغة الاحد 20-10-2019.. استقرار المعدن الاصفر مع عطلة البورصة العالمية

أسعار الذهب اليوم السبت 14-3-2020 في أسواق الصاغة

صعود وهبوط.. أسعار الذهب على مدار الأسبوع

تراجع كبير بأسعار الذهب في السوق السعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات