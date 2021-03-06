استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات السبت في السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، باستقرار أسعار الذهب، مع هبوط أسعار الذهب عالميًّا في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة.

وكانت أسعار الذهب من عيار 24 في المملكة استقرت عند 204.84 ريال، وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند نحو 179.24 ريال.

وبلغت أسعار الذهب من عيار 18 في المملكة اليوم السبت عند نحو 153.63 ريال للجرام الواحد، وفقًا لصحيفة عاجل.